Более 16 млрд рублей готовы потратить на поставку лекарств в Петербурге

В общей сложности в списке числится 47 наименований препаратов. Они должны поступить в город до 20232 года.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тенде на поставку лекарственных препаратов с предусмотренным встречным обязательством поставщика по созданию, модернизации, освоению производства таких лекарств на территории города. Начальная Судя по данным портала госзакупок, на которые обратил внимание Piter.TV, на эти нужды готовы выделить 16,805 млрд рублей.

Всего в списке препаратов, необходимых Северной столице, числится 47 наименований, из стоимости которых и сформирована начальная цена контракта. Также заказчик может предложить меры по модернизации существующего производства или создания нового – для этого необходимо предоставить на рассмотрение заказчику, которым выступает городской Комздрав, конкретные проекты документацию о разрешении на строительство.



Все лекарства необходимо предоставить в сроки до 30 сентября 2032 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 7 октября.

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