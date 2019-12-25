В Портленде запретили использовать системы распознавания лиц

Ранее похожий запрет приняли еще в трех американских городах.

В американском городе Портленд (штат Орегон) запретили использовать системы распознавания лиц. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала CNN. Они сослались на заявление властей, которое поддержали все члены городского совета.

Запрет распространяется на все департаменты, включая правоохранительные органы. Ранее аналогичные меры были приняты в Сан-Франциско и Окленде (штат Калифорния), а также в Бостоне (штат Массачусетс). Однако в Портленде запрет дополнительно будет распространяться еще и на бизнес-отрасль, включая магазины, рестораны и отели. Эти учреждения должны будут отказаться от систем распознавания лиц с 1 января 2021 года.

Технологии призваны облегчить жизнь. Государственные и частные учреждения не должны использовать их как оружие против тех самых граждан, которым они служат Тед Уилер, мэр Портленда

Чиновник обеспокоен тем, что технология использовалась для наблюдения за участниками протестов, которые в городе продолжаются уже более 100 дней с момента гибели в Миннеаполисе афроамериканца по имени Джордж Флойд.

В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками.