"Ростелеком" поставит камеры в 16 районах Петербурга

Смольный и представители компании договорились о сотрудничестве в рамках ПМЭФ.

В четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча администрации Петербурга и представителей компании "Ростелеком", передает Смольный. В рамках ПМЭФ обсудили перспективные направления сотрудничества.

В 16 районах города появятся камеры видеонаблюдения в рамках проекта "Умный город". В текущем году начали совместную работу по установке новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что "Ростелеком" – стратегический и надежный партнер региона.

Петербург находится среди лидирующих регионов, есть много идей, которые хотелось бы нам обсудить. отметил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский

В мероприятии принял участие президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Ранее мы писали, что "Водоканал" не будет заниматься площадкой с ямой на Невском проспекте.

Фото: Смольный