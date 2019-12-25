  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Ростелеком" поставит камеры в 16 районах Петербурга
Сегодня, 13:45
172
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

"Ростелеком" поставит камеры в 16 районах Петербурга

0 0

Смольный и представители компании договорились о сотрудничестве в рамках ПМЭФ.

В четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча администрации Петербурга и представителей компании "Ростелеком", передает Смольный. В рамках ПМЭФ обсудили перспективные направления сотрудничества.

В 16 районах города появятся камеры видеонаблюдения в рамках проекта "Умный город". В текущем году начали совместную работу по установке новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что "Ростелеком" – стратегический и надежный партнер региона. 

Петербург находится среди лидирующих регионов, есть много идей, которые хотелось бы нам обсудить.

отметил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский

В мероприятии принял участие президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Ранее мы писали, что "Водоканал" не будет заниматься площадкой с ямой на Невском проспекте.

Фото: Смольный

Теги: ростелеком, система распознавания лиц
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии