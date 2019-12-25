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"Водоканал" не будет заниматься площадкой с ямой на Невском проспекте
Сегодня, 13:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Водоканал" не будет заниматься площадкой с ямой на Невском проспекте

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Это не зона ответственность предприятия, хотя в муниципальном округе полагали иначе.

Яма во дворе дома №146 на Невском проспекте на детской площадке не входит в зону ответственности "Водоканала Санкт-Петербурга", сообщили Piter.TV в пресс-службе.

Накануне, по словам местных жителей, в яму провалился 12-летний мальчик. Дыра образовалась в резиновом покрытии на площадке. После нашего обращения в "Водоканал" на место выехали специалисты. Никаких сетей водопроводных сетей и сетей водоотведения по адресу нет. 

В местной администрации МО "Смольнинское" Piter.TV сообщили, что сначала необходимо установить, на чем балансе находится объект. Под покрытием были бетонные кольца, внутри они были пустыми.

Фото: vk.com/smolninskoe_online / Владимир Королев

Теги: водоканал, детская площадка, яма
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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