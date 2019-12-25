В администрации МО "Смольнинское" отреагировали на ситуацию с провалившимся ребенком на детской площадке

Об этой яме в местной администрации не знали, хотя в целом о других дефектах на площадке осведомлены.

Жители МО "Смольнинское" сообщили о том, что ребенок провалился в яму на детской площадке в самом центре Петербурга. В резиновом покрытии образовалась дыра, внутри которой — пустота. Петербуржцы недовольны местной администрацией, которая не устранила дефект — жалобы были и ранее. В администрации округа говорят, что конкретно эта яма возникла на днях.

Накануне, 2 июня, в группе "Смольнинское онлайн" появился пост. В нем говорится о том, что 12-летний мальчик провалился в яму на площадке во дворе дома №146 по Невскому проспекту. Ребенок получил травмы. Жители возмущены бездействием местной администрации, которую ранее приводили на площадку.

Глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков сообщил Piter.TV о том, что местная администрация в курсе ситуации. Накануне депутаты побывали на площадке и оградили опасный участок. Под резиновым покрытием находятся бетонные кольца. Они могли быть частью фонтана, который ранее был на месте. Вопрос, кто сделал площадку на таком месте с нарушениями, остается открытым. Сейчас администрация будет устанавливать, в чью зону ответственности входит ремонт на площадке. Возможно, за него будет отвечать "Водоканал".

По словам Ранкова, в МО не знают, какой ребенок конкретно пострадал, так как с жалобами никто не обращался. На площадке действительно были дефекты, но другие. В прошлом году в МО обратились жители и пожаловались на то, что в игровом домике собираются, как выразился депутат, "асоциальные лица". Домик попросили демонтировать. После этого на месте остались следы. В отношении их ведется работа, но это небыстрый процесс

Сначала нужно выяснить, на чем балансе состоит объект. Тот и имеет право по закону потратить средства. Затем действовать согласно бюджетному кодексу и процедурам по 44-ФЗ о госзакупках. Существует график, нужно перекинуть деньги со статьи на статью. Это не один день. объяснил собеседник.

Если работы аварийные, процесс может быть ускорен. По мнению Ранкова, площадка у дома №146 — это все же аварийный случай.

Piter.TV также обратился в "Водоканал Санкт-Петербурга" за комментарием.

Фото: ВКонтакте / Смольнинское онлайн