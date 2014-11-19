Ребенок попал в больницу после игры на детской площадке в центре Петербурга

На площадке лопнуло резиновое перекрытие, а под ним оказалась глубокая яма, в которую упал школьник.

В Петербурге госпитализировали 12-летнего ребенка, который травмировался во время игры на детской площадке. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел во дворе дома на №146 на Невском проспекте. На площадке лопнуло резиновое перекрытие, а под ним оказалась глубокая яма. Прямо в нее и упал школьник.

Местные жители уже обращались с жалобой в администрацию муниципалитета, в которой предупреждали о странном углублении в резиновом покрытии. По всей видимости, на эту жалобу никто не отреагировал.

Состояние пострадавшего ребенка уточняется.

Ранее иномарка сбила 12-летнего мальчика во дворе на Планерной улице.

Фото: pixabay.com