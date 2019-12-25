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Иномарка сбила 12-летнего мальчика во дворе на Планерной улице
Сегодня, 10:54
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Иномарка сбила 12-летнего мальчика во дворе на Планерной улице

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За рулем автомобиля находилась 45-летняя женщина.

В среду, 2 июня, в Приморском районе Петербурга в результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Во дворе на Планерной улице ребенка сбила иномарка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Авария произошла около 19 часов. За рулем автомобиля марки "Киа Пиканто" находилась 45-летняя женщина. Мальчика увезли в больницу с травмами средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Петербурге завели дело после наезда электросамоката на 4-летнего мальчика в парке.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, наезд на ребёнка
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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