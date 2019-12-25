Иномарка сбила 12-летнего мальчика во дворе на Планерной улице

За рулем автомобиля находилась 45-летняя женщина.

В среду, 2 июня, в Приморском районе Петербурга в результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Во дворе на Планерной улице ребенка сбила иномарка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Авария произошла около 19 часов. За рулем автомобиля марки "Киа Пиканто" находилась 45-летняя женщина. Мальчика увезли в больницу с травмами средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Петербурге завели дело после наезда электросамоката на 4-летнего мальчика в парке.

Фото: Piter.TV