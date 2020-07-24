В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками

Женщины не дали столкнуться полиции и протестующим.

В американском городе Портленд активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками. Женщины не позволили протестующим и правоохранительным органам начать столкновение. Радикально настроенные митингующие заявили, что американцам должно быть стыдно за то, что они защищают "башню рабов".

Участница движения Wall of Moms рассказала "РИА Новостям", что вышла на акцию ради защиты жизней людей.

Мы здесь, чтобы показать всем, что этот протест мирный. Стоя здесь, мы пытаемся сохранить его в мирных рамках, насколько это возможно активистка Wall of Moms

Напомним, что офицеры федеральных силовых структур США продолжают охранять здание местного суда. Туда пытаются прорваться демонстранты. Они лезут через ограждения и кидают на территорию различные предметы.

Чернокожий мужчина напал на работниц прачечной с ручной пилой.

Видео: YouTube / Reuters