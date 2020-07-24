Преступник арестован полицией.

Чернокожий мужчина напал на работниц прачечной с ручной пилой. Об этом сообщил американский телеканал KOIN. Журналисты опубликовали кадры инцидента, произошедшего 17 июля в городе Портленд. На записи с камер видеонаблюдения видно, что посетитель атаковал сотрудниц заведения с оружием в руках.

На данный момент известно, что 58-летнему Шейну Вольдермиха Грину предъявлены обвинения. Его будут судить за преступления, связанные с нападением, незаконным владением оружия и хулиганством. Полиция выясняет мотивы преступника.

Правоохранительные органы добавили, что злоумышленник не смог нанесли ранения двум своим жертвам. Он вышел из прачечной на улицу, где попытался атаковать прохожих. После прибытия офицеров полиции Грин отказался добровольно сдаваться. Представителям закона пришлось применить силу, чтобы арестовать американца.

В Портленде протестующие штурмуют здание суда.

Видео: KOIN