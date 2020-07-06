В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией

Протестующие бросали в полицию камни, бутылки, петарды и шарики с краской.

В американском городе Портленд задержали 21 человека человек после столкновений с полицией. Об этом сообщила полиция штата Вашингтон. Правоохранительные органы рассказали, что в ночь на 5 июля представителям закона пришлось оттеснить демонстрантов, которые бросали в офицеров бутылки, петарды, кирпичи, камни и наполненные краской воздушные шарики.

В настоящее время все задержанные обвиняются в нарушении общественного порядка, а также нападении на полицию и организацию массовых беспорядков. Некоторых американцев подозревают в нанесении ущерба госимуществу, а также атаке на сотрудников Федеральной службы охраны.

В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США.

Видео: YouTube / The Common Sense Conservative