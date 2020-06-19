В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США

Скульптуру Джорджа Вашингтона повалили на землю и расписали граффити.

В американском городе Портленд в штате Орегон протестующие снесли памятник первому президенту США. Об этом сообщили журналисты с местного телеканала KOIN. Группа митингующих самовольно демонтировала скульптуру, посвященную Джорджу Вашингтону.

В СМИ рассказали, что около 20 неизвестных активистов подошли к памятнику, расположенному около здания организации "Германо-американского общества" на северо-востоке города. Сначала вандалы накинули на голову скульптуры американский флаг, а после подожгли государственный символ. После этого у памятника собралась толпа. В окружении большого количества людей неизвестные повалили Вашингтона на землю и расписали его граффити. В частности, на объект нанесли год 1619. Он считается началом прибытия в страну рабов.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют данное преступление.

В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет.

Видео: Youtube/Storyful Rights Management