В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет

Скульптура больше не будет находиться в парке Тауэр-Гроув в Сент-Луисе.

В американском городе Сент-Луис, штат Миссури демонтировали памятник Христофору Колумбу, простоявший 140 лет. Об этом заявили представители администрации парка Тауэр-Гроув. Они отметили, что снос исторической скульптуры произошел на фоне массовых беспорядков, начавшихся после гибели Джорджа Флойда из-за грубого задержания полицией. В результате администрации парка пришлось санкционировать снос памятника Колумбу.

Когда 140 лет назад памятник Колумбу возводился в парке, это делалось с целью отметить вклад, внесенный иммигрантами в развитие этого региона американские чиновники

В Сент-Луисе добавили, что сейчас памятник Колумбу многими жителями воспринимается как символ пренебрежения коренными народами и культурами. В парке намерены обеспечить американцам спокойную и приятную атмосферу, поэтому от памятника решено избавиться. Журналисты отметили, что жители города призывали снести объект на протяжении нескольких лет.

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Видео: YouTube / Associated Press