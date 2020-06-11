Фигура Эдварда Колстона будет установлена в городском музее.

Сброшенную вандалами в Бристоле статую работорговца вытащили из воды. Об этом журналистам рассказал мэр города Марвин Рииз. Чиновник отметил, что памятник меценату и парламентарию Эдварду Колстону будет установлен в местном музее. такое решение приняло руководство Бристоля.

Статуя доставят в безопасное место прежде, чем она станет частью музейной коллекции мэр Бристоля

Мэр напомнил, что Эдвард Колстон в XVII веке он занимался работорговлей. Из-за этого статую свалили в Бристольский залив в Великобритании. Затем операцией по подъему исторической ценности занимались представители городского совета. В Telegraph добавили, что местным жителям позволят выбрать тот объект, который будет размещен на месте статуи Колстона вместо фигуры работорговца.

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Видео: YouTube / Washington Post