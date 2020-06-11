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Власти Бостона уберут в хранилище обезглавленный памятник Колумбу

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Мэр города поместит статую на временное хранение, чтобы оценить ущерб от вандалов.

Власти американского города Бостон уберут в хранилище обезглавленный памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Там объект будет находиться лишь временно. Накануне скульптура была обезглавлена местными жителями в ходе массовых беспорядков. 

Мэр Бостона Марти Уолш рассказал журналистам портала Boston.com, что вандализм нельзя ничем оправдать. Он добавил, что акты агрессии необходимо остановить.

Мы намерены сегодня утром снять памятник и поместить его в хранилище, чтобы оценить нанесенный ему ущерб

Марти Уолш, мэр Бостона

Городские власти проанализируют состояние памятника, чтобы оценить повреждение исторического памятника. Ранее данная скульптура уже становилась объектом вандализма. В 200 году фигуру Колумба обезглавили, а в 2016 году - залили краской.

В двух городах Виргинии протестующие снесли статуи конфедератов.


Видео: YouTube / fabriq

Теги: беспорядки, бостон, конфедераты, снос памятника, христофор колумб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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