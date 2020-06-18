В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих

В американском городе Портленд (штат Орегон) автомобиль въехал в толпу протестующих. Об этом сообщили представители местного департамента полиции. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали трое демонстрантов.
Автомобиль сбил нескольких демонстрантов и уехал на высокой скорости, двигаясь по встречной полосе улиц
полиция Портленда
Трое пострадавших госпитализированы. Медики диагностировали у них легкие ранения. В настоящее время водителя, устроившего наезд на толпу людей, задержали.
В США шеф полиции города отдала пост афроамериканцу после протестов.
Видео: YouTube / Storyful Rights Management
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