Джами Реш рассказала, что передает должность своему коллеге Чаку Ловеллу.

В США шеф полиции города отдала пост афроамериканцу после протестов. Об этом глава правоохранительных органов города Портленд (штат Орегон) Джами Реш сообщила своим подписчикам в Twitter-аккаунте. Женщина решила покинуть должность в связи с массовыми протестами, которые затронули всю страну. Пост передается чернокожему представителю закона по имени Чак Ловелл

Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. Они начинаются с веры. Эта перемена в руководстве идет от моего сердца Джами Реш, шеф полиции

Реш добавила, что Ловелл всю жизнь посвятил службе на полицию. Она на 100 процентов уверена в том, что он справится с руководством отделения. По мнению Реш, именно Ловелл сейчас является самой подходящей кандидатурой на пост главы полиции. Женщина добавила, что Чак никогда не хотел такого повышения, но "был предназначен" на это место.

Стоит отметить, что 46-летний афроамериканец поступил на службу в полицию в 2002 году. Он станет четвертым темнокожим главой отделения полиции, в штате которого работает около 1000 офицеров.

Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США.

Видео: Twitter/ ChiefResch