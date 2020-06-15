В Портленде неизвестные снесли памятник Томасу Джефферсону

На скульптуре демонстранты написали: "Рабовладелец".

В американском городе Портленд неизвестные снесли памятник Томасу Джефферсону. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала KOIN-TV. По данным властей, неизвестные бунтовщики уронили бронзовую скульптуру третьего президента США в штате Орегон. Инцидент произошел 14 июня около школы имени Джефферсона. Рядом с учебным заведением собрались десятки протестующих против расизма и беспредела полиции. Акцию организовали представители движения Black Lives Matter.

Известно, что на снесенной статуе демонстранты написали: "рабовладелец". Фигуру Джефферсона снесли с постамента. Затем протестующие направились в сторону местного парка. В штате Орегон этот случай стал третьим за выходные, который связан с проявлениями вандализма по отношению к памятникам.

В США шеф полиции города отдала пост афроамериканцу после протестов.



