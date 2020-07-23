В Портленде протестующие штурмуют здание суда

Активисты бросают за забор петарды и другие горящие предметы.

В американском городе Портленд протестующие продолжают штурмовать здание суда. Сотни человек вышли на улицы во время беспорядков. Митингующие бросают через ограждение инстанции петарды. Силовые структуры отвечают активистам распылением слезоточивого газа. Оперативники пытаются оттеснить митингующих.

Нескольким американцам удалось перелезть через металлический забор к зданию суда. несколько раз из здания выходили представители закона. Они использовали против митингующих шумовые гранаты. Когда они возвращались внутрь помещения, демонстранты возобновляли свою деятельность.

Сейчас полиция Портленда пользуется громкоговорителями, чтобы призвать людей разойтись. В последние несколько дней представители закона не вмешивались в происходящее.

В США полицейские напали на журналистов Первого канала.

Видео: Youtube/ Global News