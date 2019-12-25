Оба сотрудника СМИ были с бейджами с надписью "Пресса".

В США полицейские напали на журналистов Первого канала, которые освещали тему местных протестов в Портленде. Об этом пишут "РИА Новости".

Известно, что корреспонденты готовили сюжет о ситуации, когда участники беспорядков осадили местный суд. Там находились сотрудники федеральных правоохранительных органов, которые накануне приехали в город.

Протестующие ударили дубинкой по голове оператора Первого канала Вячеслава Архипова, отобрали у него камеру и разбили ее об асфальт. Он пытался снять, как участники беспорядков пытаются поджечь вход в суд. Журналистка Юлия Ольховская снимала происходящее на смартфон. На неё сзади напал полицейский — повалил девушку на пол, отобрал телефон, сорвал шлем и схватил за голову.

Оба сотрудника СМИ были с бейджами с надписью "Пресса".

Ранее мы выпустили материал "Профессия журналист. Истории нападения на сотрудников СМИ в Петербурге".

Фото: pixabay.com