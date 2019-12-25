МВД запустило систему распознавания силуэтов людей и автомобилей

Она уже работает в пяти регионах РФ.

Министерство внутренних дел России начнет применять в нескольких субъектах страны новую систему распознавания лиц людей и их автомобилей. Об этом заявил ТАСС генеральный директор компании-разработчика системы Ntechlab Андрей Теленков.

По его словам, данная система способна в режиме реального времени отображать видеопотоки и распознавать при этом силуэты людей и транспортных средств. Отмечается, что новшество задействовано в настоящее время в пяти регионах РФ, однако назвать их отказываются.

Теленков заявил, алгоритм распознавания учитывает внешние данные людей: походка, рост, аксессуары и прочие атрибуты.

В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью. Андрей Теленков, гендиректор Ntechlab

Касаемо автомобилей – новая система позволяет идентифицировать транспортное средство, определяя его цвет, марку, а также индивидуальные особенности.

Теленков подчеркнул, что новшество может применяться в сферах региональной видеоаналитики, управления транспортом, а также в строительных проектах и ритейле.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единственным позитивным явлением пандемии COVID-19 стало ускоренное развитие цифровых сервисов в РФ.

Фото: pixabay.com