СМИ: правительство планирует создать единую систему видеонаблюдения

На нее могут потратить 250 миллиардов рублей.

В России могут создать единую систему видеонаблюдения. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве страны.

По данным СМИ, система может быть названа "Национальная платформа видеонаблюдения". Подразумевается, что она объединит все умные камеры городов РФ. При создании данной системы будут опираться на опыт Москвы, но с иным подходом.

В настоящее время столичные камеры ведут непрерывное видеонаблюдение, а затем отправляют полученные данные в Центр обработки данных. Новую всероссийскую систему планируют "вооружить" вычислительными модулями, которые будут самостоятельно распознавать подозрительные ситуации, включая преступления, и только после этого отправлять видеоданные в ЦОД.

На разработку "Национальной платформы видеонаблюдения" и установку необходимого оборудования планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.

Ранее заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук заявил о предложении ведомства автоматически списывать средства со счетов российских водителей за нарушения ПДД, если они были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

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