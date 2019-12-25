В апреле петербургские камеры зафиксировали почти 400 тыс. нарушений ПДД

Автомобилисты чаще всего превышали скоростной режим на дорогах, а это 97% от общего числа нарушений.

В апреле месяце этого года петербургские камеры зафиксировали порядка 400 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Так, автомобилисты чаще всего превышали скоростной режим на дорогах, а это 97% от общего числа нарушений. Также автовладельцы нарушали правила парковки и остановки (штраф в размере 5 тыс. рублей). И закрывают топ-3 нарушений за апрель водители грузовых транспортов. Которые, в свою очередь, совершали противоправные движения далее второй полосы (штраф в размере 3 тыс. рублей).

На сегодняшний день в Петербурге установлены 320 стационарных, мобильных и передвижных камер фотовидеофиксации. Отмечается, что в Северной столице также зафиксировано нападение на сотрудников мобильных комплексов.

В понедельник, 10 мая, возле аэропорта Пулково двое мужчин напали на водителя автомобиля с комплексом "Паркон-А". Который на тот момент фиксировал нарушения парковки. Злоумышленники сначала избили сотрудника, а затем украли у него камеру фотовидеофиксации.

Однако благодаря камерам видеонаблюдения к 12 часам 11 мая сотрудники полиции задержали одного из мужчин и доставили в отдел полиции. По предварительным данным, он является водителем такси. На данный момент правоохранители ищут второго злоумышленника.

Ранее мы писали, что правительство снова обсуждает снижение нештрафуемого порога за превышение скорости.

Фото: Piter.tv