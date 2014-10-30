Позиции Минтранса и МВД будут согласованы к 1 августа.

Российское правительство снова обсуждает снижение нештрафуемого порога за превышение скорости. Об этом журналистам "Коммерсанта" сообщил представители пресс-службы департамента по транспорту в Москве. Поручение Минтрансу и МВД дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Позиция ведомств должна быть согласована до 1 августа текущего года. Решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при кабмине. К данной инициативе чиновники могли вернутся по запросу заместителя главы столицы Максима Ликсутова. Он предлагал снизить нештрафуемый порог еще в прошлом году.

Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения. пресс-служба дептранса Москвы

Напомним, что на улицах с разрешенной скоростью в 80 километров в час и с нештрафуемым порогом в 100 километров в час у пешехода не будет шанса выжить в случае аварии.

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости.

Фото: Piter.tv