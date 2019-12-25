Владимир Колокольцев рассказал о позиции полиции по данному вопросу.

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом журналисту телеканала "Россия-1" Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. Чиновник отметил, что в новой редакции Кодекса об административных нарушениях величина штрафа не изменится.

Мы категорические противники такого нововведения - сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП и даже величина штрафа не меняется Владимир Колокольцев, глава МВД России

Эксперт напомнил, что обустройство автомобильных магистралей значительно сказывается на безопасности дорожного движения. Он уточнил, что если трасса имеет разделительные барьеры, освещение и ровное покрытие, то это имеет для водителей большее значение, чем "манипулирование - 10 км больше, 10 км меньше".

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Фото: Piter.tv