Заявление о жестоком обращении с животными изучит прокуратура.

В Приангарье проверят приют, в котором нашли мертвых собак. Об этом рассказали представители правительства по региону. Чиновники уточнили, что мероприятия ведутся по факту жестокого обращения с питомцами приюта "Пять звезд" в Иркутской области.

Служба направила письмо в Главное управление МВД России по Иркутской области для проверки фактов жестокого обращения с животными в отношении ООО "Пять звезд" правительство Иркутской области

Напомним, что ранее заявление о гибели животных в приюте направила общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук. Она рассказала, что смогла заснять на видео в селе Карлук мертвых щенков и взрослых особей. Заявление было направлено в адрес местной службы ветеринарии и прокуратуры.

Главу Иркутской области Кобзева госпитализировали с коронавирусом.

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