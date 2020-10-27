Главу Иркутской области Кобзева госпитализировали с коронавирусом

Ранее чиновник работал в дистанционном режиме из-за инфицирования.

Главу Приангарья Игоря Кобзева госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального правительства. Ранее чиновники подтвердили, что губернатор Иркутской области заразился COVID-19. С понедельника он работал дистанционно, дал ряд поручений и провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Медики приняли решение госпитализировать губернатора в связи с коронавирусом. Состояние характеризуют как стабильное, но считают, что он нуждается в наблюдении врачей пресс-служба администрации региона

Напомним, что в Иркутской области зарегистрировано 23 621 случаев заражения коронавирусной инфекцией на утро 27 октября. Выздоровевшими считаются 18 964 человека, еще 388 скончались. За последние сутки ежесуточный прирост новых зараженных составил 223 человека.

Минздрав опубликовал рекомендации по лечению коронавируса.

Видео: Youtube/kobzevnasvyazi