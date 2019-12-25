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В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД
Сегодня, 13:52
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phil_k

В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД

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В ведомстве считают, что это упростит работу судебных приставов.

Заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук заявил о предложении ведомства автоматически списывать средства со счетов российских водителей за нарушения ПДД, если они были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, этот процесс будет проходить в автоматическом режиме без присутствия судебных приставов. В настоящее время взыскание штрафов за нарушение ПДД составляют огромную долю среди производств. Замминистра подчеркнул, до конца текущего года планируется сформировать основную законодательную базу, которая позволит судебным приставам работать в режиме цифрового исполнительного производства.

Напомним, в настоящее время извещение о штрафах за нарушение ПДД приходят российским водителям по почте или онлайн. На выплату штрафа дается 60 дней. В случае невыплаты задолженности, информация направляется в ФССП.

Ранее Госдума России повысила штрафы за разглашение данных ограниченного доступа.

Фото: pixabay.com

Теги: евгений забарчук, минюст, фссп, штрафы за нарушение пдд
Категории: Новости России, Лента новостей,

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