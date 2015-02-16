Госдума России повысила штрафы за разглашение данных ограниченного доступа

Изменения будут внесены в КоАП.

Госдума России повысила административные штрафы за разглашение данных ограниченного доступа. Депутаты одобрили законопроект в третьем завершающем чтении на пленарном заседании. Штраф возрастет с 500 рублей-тысячи рублей до 5-10 тысяч для физических лиц, с 4-5 тысяч до 40-50 тысяч для должностных лиц. Также должностное лицо может быть дисквалифицировано на три года. Наказание для юридических лиц составит 100-200 тысяч рублей. Правки будут внесены в статью 13.14 КоАП.

Также изменится статья 17.13 КоАП о штрафах за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении правоохранителей, их близких, имуществе или контролирующих органов власти. Для физических лиц штрафы возрастут до 50-70 тысяч, должностных - 100-300 тысяч, юридических - до 300-500 тысяч рублей. Также определяется наказание за незаконный сбор, передачу, распространение и доступ к персональным данным судей, прокуроров, следователей, представителей МВД и силовиков. Штрафы в этом случае составят 20-40 тысяч, 50-100 тысяч, 100-200 тысяч, 200-300 тысяч соответственно для физических, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

За незаконное получение информации с ограниченным доступом штраф для граждан составит 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц - 40-50 тысяч, юридических лиц - 100-200 тысяч рублей. наказание не будет распространяться на кредитные истории, так как данный вопрос контролируется другими частями КоАП.

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Видео: YouTube/Россия 24