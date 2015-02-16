Госдума ввела возрастную маркировку для анонсов зрелищных мероприятий

Административная ответственность будет ложиться на организаторов мероприятий, а не на СМИ.

Госдума России ввела возрастную маркировку для анонсов и информационной продукции при демонстрации зрелищных мероприятий. Депутаты приняли инициативу в третьем окончательном чтении на пленарном заседании. Проект рассматривался представителями нижней палаты парламента с конца июня 2020 года. Документ был внесен на рассмотрение Сергеем Боярским и Евгением Ревенко.

Авторы законопроекта отметили, что документ определяет правила маркировки анонсов. Установленные требования позволят исключать такие ситуации, при которых СМИ привлекают к административной ответственности за контент, созданный по заказу организаторов в рамках коммерческого договора. Ответственность за неправильную маркировку будет ложиться на организаторов этих мероприятий.

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Фото: Piter.tv