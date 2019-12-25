Рябков: Россия не обсуждает с США тему "Северного потока - 2"

В МИД РФ не ведут контактов с Вашингтоном по проекту российского газопровода.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва не обсуждает с США тему "Северного потока - 2". Об этом чиновник рассказал представителям нижней палаты парламента на пленарном заседании. Спикер уточнил, что двустороннего диалога с Вашингтоном по ситуации с проектом газопровода нет.

Мы не обсуждаем эту тему с американцами по двусторонней линии. Мы считаем все американские санкции, применяемые против нас, незаконными. Никакого диалога по критериям их отмены не ведем по принципиальным соображениям. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Комментируя сведения от информационного портала Axios о том, что администрация Вашингтон планирует отказаться от экономических ограничений в отношении оператора газопровода в Европу Nord Stream 2 AG, Рябков подчеркнул, что пока что это только слухи. Дипломаты видели заявления в прессе, но не от официальных источников. Спикер полагает, что если данные окажутся правдивыми, это будет говорить о "проблеске нормальности" в американской политике. При этом замглавы МИД РФ призвал следить за тем, чтобы эпизодические проявления здравого смысла со стороны Белого дома действиельно переросли в нечто большее для нормализации двусторонних отношений.

Рябков: внятного ответа от США по ДОН так и не последовало.

Фото: YouTube / Россия 24