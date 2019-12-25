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США отказались от введения санкций против Nord Stream 2 AG
Сегодня, 8:03
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phil_k

США отказались от введения санкций против Nord Stream 2 AG

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Однако будут применены санкции к российским судам, которые участвуют в строительстве.

Власти США отказались от санкций в отношении руководства Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на портал Axios.

Отказаться от ограничений решено в пользу национальных интересов Соединенных Штатов.

По данным СМИ, Госдепартамент США на днях должен отправить в конгресс перечень организаций, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Против них будут введены санкции.  В частности в этом списке находится исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

Однако в Госдепартаменте собираются отказаться от введения ограничений против тех, кто в списке, в пользу национальных интересов страны. Но США применят санкции против четырех российских судов и связанных с ними компаний, участвующих в строительстве газопровода. По мнению представителей ведомства, это поспособствует задержанию строительства "Северного потока  – 2". 

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Фото: pixabay.com

Теги: nord stream 2 ag, маттиас варниг, санкции сша, северный поток - 2
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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