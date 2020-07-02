Новак усомнился в запуске "Северного потока - 2" в ближайшее время

По его словам, газопровод не получится запустить по политическим причинам.

Вице-премьер России Александр Новак усомнился в запуске газопровода "Северный поток - 2" в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе марафона "Новые горизонты" общества "Знание".

Новак отметил, что газопровод не получится запустить по политическим причинам. Однако он считает, что потребность в проекте до сих пор сущестует. Вице-премьер уверен, что европейские потребители энергоресурсов интересуются в запуске "Северного потока - 2".

Ранее глава Минэкономики ФРГ заявил о неготовности к эмбарго на газ из России.

Видео: VK / Российское общество "Знание"