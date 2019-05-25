Глава Минэкономики ФРГ заявил о неготовности к эмбарго на газ из России

Роберт Хабек сообщил о том, в каком случае немцы "не переживут зиму".

Глава Минэкономики ФРГ заявил о неготовности к эмбарго на природный газ, поступающий из России. Соответствующее заявление сделал министр по экономике Германии Роберт Хабек, выступая на брифинге с журналистами.

В отношении газа, нужно сказать об этом ясно и твердо, мы еще находимся довольно далеко от эмбарго, …наши газохранилища заполнены на 40 процентов. Роберт Хабек, глава Минэкономразвития ФРГ

Напомним, что через европейские терминалы сжиженного природного газа проходят гораздо меньшие объемы голубого топлива, поэтому в Берлине профильное ведомство не видит предпосылок утверждать, что немцы смогут "пережить зиму" в том случае, если поставки из РФ прекратятся.

МИД G7 обсудят "противодействие дезинформации" со стороны РФ.

Фото и видео: YouTube / phoenix

