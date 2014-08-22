В Европарламенте озвучили принципы для выстраивания отношений с Россией

Один из них - признание выборов в Госдуму нелегитимными в случае фальсификации результатов.

Комитет по международным отношениям Европарламета представил проект доклада, в котором представлены принципы выстраивания отношений с РФ. Об этом информирует канал RT.

Во-первых, Евросоюзу предлагается создать телеканал с круглосуточным вещанием, который будет предоставлять зрителям информацию, "противостоящую российской пропаганде".

Во-вторых, ЕС призвали признать новый состав Государственной Думы России после выборов в сентябре 2021 года нелегитимным, если будет выяснено, что они будут фальсифицированными.

В-третьих, в Европарламенте считают, что ЕС следует создать союз с Соединенными Штатами для разработки совместных санкций против РФ.

Также в ЕП заявили о необходимости приостановке строительства газопровода "Северный Поток – 2" и отключения России от платежной системы SWIFT. Помимо перечисленных шагов Европарламент посоветовал странам Евросоюза продолжить давление на Москву, чтобы прекратить ее "вмешательство" в различные дела мирового сообщества.

Ранее эксперты заявили, что отключение SWIFT станет катализатором для разработки аналогов.

Фото: pixabay.com