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Евросоюз рассмотрит на саммите 25 мая политику в отношении России

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По этой и другим темам должны подготовить подробную справку.

Евросоюз рассмотрит на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам неформального саммита ЕС в порту. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства уточнил, что лидеры ЕС помимо основной повестки дня затронули другие темы, к которым вернутся на следующем саммите. К ним Макрон отнес отношения с Россией и Brexit.

По всем этим темам я попросил подготовить к саммиту подробную справку.

Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее Макрон призвал англосаксонские страны снять запреты на экспорт вакцин.

Видео: YouTube / Élysée

Теги: евросоюз, президент франции, россия, эммануэль макрон
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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