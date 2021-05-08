По этой и другим темам должны подготовить подробную справку.

Евросоюз рассмотрит на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам неформального саммита ЕС в порту. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства уточнил, что лидеры ЕС помимо основной повестки дня затронули другие темы, к которым вернутся на следующем саммите. К ним Макрон отнес отношения с Россией и Brexit.

По всем этим темам я попросил подготовить к саммиту подробную справку. Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее Макрон призвал англосаксонские страны снять запреты на экспорт вакцин.

Видео: YouTube / Élysée