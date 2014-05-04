Макрон призвал англосаксонские страны снять запреты на экспорт вакцин

Он считает, что сейчас необходимо производить больше препаратов от коронавируса.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал англосаксонские страны снять запреты на экспорт и передачу технологий в сфере вакцин от коронавируса. Об этом он заявил перед визитом на неформальный саммит ЕС в Порту. Его слова приводит ТАСС.

Французский лидер отметил, что сейчас необходимо производить больше препаратов от COVID-19 и проявлять больше солидарности. По его мнению, от этого зависит ускорение темпов вакцинации.

Чтобы двигаться быстрее, приоритетом необходимо избрать не решение вопроса о патентах, а наращивание производства вакцин. Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее премьер-министр Италии заявил о крахе "мечты Евросоюза".

Видео: YouTube / EU27