Макрон призвал англосаксонские страны снять запреты на экспорт вакцин

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал англосаксонские страны снять запреты на экспорт и передачу технологий в сфере вакцин от коронавируса. Об этом он заявил перед визитом на неформальный саммит ЕС в Порту. Его слова приводит ТАСС.
Французский лидер отметил, что сейчас необходимо производить больше препаратов от COVID-19 и проявлять больше солидарности. По его мнению, от этого зависит ускорение темпов вакцинации.
Чтобы двигаться быстрее, приоритетом необходимо избрать не решение вопроса о патентах, а наращивание производства вакцин.
Эммануэль Макрон, президент Франции
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Видео: YouTube / EU27
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