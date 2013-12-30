Премьер-министр Италии заявил о крахе "мечты Евросоюза"

Он подверг критике европейских политиков из-за социального неравенства.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза". Об этом он рассказал во время круглого стола на тему трудоустройства. Его слова передает агентство ANSA.

Драги подверг критике европейских политиков из-за усиления социального неравенства. По его словам, европейская мечта должна заключаться в том, чтобы ни одна страна "не оставалась позади".

Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть. Марио Драги, премьер-министр Италии

Проблемы с социальной политикой, по мнению Драги, во многом препятствуют развитию ЕС.

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Видео: YouTube / Palazzo Chigi