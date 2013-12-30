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ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования

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Это шестой препарат в мире, получивший сертификацию в отношении безопасности, эффективности и качества.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренного использования. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Его слова приводит ТАСС.

Гебрейесус отметил, что Sinopharm стала шестой вакциной в мире, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества. Этот шаг расширил список препаратов, которые могут быть приобретены через международный механизм COVAX.

Также в отношении Sinopharm может быть ускорена процедура одобрения вакцины регулирующими органами государств.

Ранее в ВОЗ отметили особую роль России в борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Видео: YouTube / Guardian News

Теги: sinopharm, вакцина, всемирная организация здравоохранения, китай
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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