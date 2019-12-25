В ВОЗ отметили особую роль России в борьбе с неинфекционными заболеваниями

Ханс Клюге напомнил о последствиях принятия московской декларации по НИЗ.

Во всемирной организации здравоохранения отметили особую роль России в борьбе с неинфекционными заболеваниями. ОБ этом журналистам на брифинге в Копенгагене рассказал руководитель европейского регионального бюро Ханс Клюге. Эксперт объяснил, что меры по борьбе с коронавирусом должны учитывать опыт борьбы с НИЗ.

Московская декларация, принятая по итогам конференции, впервые выделила приоритет борьбы с неинфекционными заболеваниями в глобальном масштабе, дала толчок популяризации здорового образа жизни и профилактике болезней, смене парадигмы развития глобального здравоохранения. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Специалист напомнил, что декларация РФ поддержана не только ВОЗ, но Генеральной ассамблеей ООН. С тех пор страны активно борются с НИЗ. Клюге призвал коллег "никого не оставить без внимания" даже во время пандемии COVID-19.

ВОЗ оценила ситуацию с распространением нового штамма COVID-19.