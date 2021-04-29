ВОЗ оценила ситуацию с распространением нового штамма COVID-19

Ханс Клюге объяснил, какие условия способствуют более быстрому распространению инфекции среди населения.

Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию с распространением нового штамма COVID-19. Об этом журналистам рассказал глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга. Специалист уточнил, что ситуация, которая зафиксирована в Индии, может произойти в любой другой стране мира. Он заявил, что говорит о быстром инфицировании большого числа граждан.

Вариант B.1.617, который был выявлен в Индии, сейчас добавлен в ВОЗ к вариантам, представляющим интерес, и мы видим распространение этого вируса. Очень важно понимать, что ситуация, как в Индии, может произойти в любой стране. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Эксперт напомнил, что быстрое распространение инфекции возможно в том случае, если власти допускают послабления санитарных норм и не соблюдение населением личной защиты, когда проводятся массовые собрания. Эти условия являются идеальными для того, чтобы на территории произошел "шторм" заражений.

Эксперт прокомментировал гуманитарную помощь Индии.

Фото: WHO