Эксперт прокомментировал гуманитарную помощь Индии

В Индии регулярно регистрируют более 300 тыс. новых случаев заболевания.

Россия окажет экстренную гуманитарную помощь Индии из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что помощь продиктована не только гуманитарными соображениями, но и исследовательским интересом. Они вспомнила поездку в Италию в 2020 году, которая позволила получить ценный опыт и применить его в России.

Накануне в Индию отправили более 22 тонны медицинского оборудования и аппаратов. Россия поставила оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ, медицинские мониторы, лекарства.

Ситуация осложняется "индийским" штаммом коронавируса, который может поражать уже тех, кто переболел.

Как минимум, необходимо всячески помочь индийским медикам в их борьбе и крайне внимательно изучать их опыт, чтобы, возможно, в чем-то улучшить отечественную медицину или избежать каких-то ошибок. считают эксперты.

За последние сутки в Индии выявили 379 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

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