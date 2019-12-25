Эксперт: отключение SWIFT станет катализатором для разработки аналогов

Аналог уже существует, но требует доработки и масштабирования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия быстро найдет замену системе SWIFT в том случае, если ее отключат от международной платежной системы. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что угрозы Европарламента добавляют актуальности в идею создания российских аналогов этой межбанковской системе расчета.

По словам экспертов, аналог уже есть. частности, это Система передачи финансовых сообщений от Центробанка, которая уже активно работает в России. Ее нужно дорабатывать, но, видимо, новые санкции заставят РФ работать в этом направлении. Также в стране планируют создать цифровой рубль. Его будут тестировать в течение 2022 года.

Напомним, Европарламент принял резолюцию "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику". Согласно документу, ЕС будет обязан остановить импорт нефти и газа из России, отключить ее от международной банковской платежной системы SWIFT, а также заморозить все европейские активы представителей российской власти и олигархов РФ.

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