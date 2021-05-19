Рябков: внятного ответа от США по ДОН так и не последовало

В МИД РФ призвали депутатов принять закон о денонсации ДОН.

Заместитель министра внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков заявил, что внятного ответа от США по Договору по открытому небу так и не последовало. Соответствующее заявление дипломат сделал на пленарном заседании Госдумы РФ. На текущем собрании парламентарии обсуждают вопрос денонсации ДОН.

После вступления в должность Байдена появились данные о возможном изменении американского подхода к участию в договоре. Мы официально дали понять, что в случае конструктивного решения данного вопроса, Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Эксперт уверен, что ситуация по ДОН к настоящему моменту не вызывает оптимизма у дипломатов. В МИД РФ видят необходимость обеспечить баланс интересов в сфере европейской безопасности. Рябков не видит возможности изменения позиции России по данной линии. Он попросил депутатов принять закон о денонсации ДОН. По мнению специалиста, страны-участники соглашения не предприняли реальных действий по воздействию на Вашингтон в вопросе сохранения участия США в договоре.

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