Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

США вышли из ДОН в ноябре прошлого года.

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС.

Данный законопроект 11 мая был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

В пояснительной записке указано, что причиной для денонсации стало решение Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Напомним, ДОН позволяет странам-участникам совершать разведку территорий друг друга, чтобы наблюдать за деятельностью военных.

Отметим, США вышли из договора в одностороннем порядке в ноябре 2020 года.

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