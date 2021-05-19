Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС.
Данный законопроект 11 мая был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.
В пояснительной записке указано, что причиной для денонсации стало решение Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Напомним, ДОН позволяет странам-участникам совершать разведку территорий друг друга, чтобы наблюдать за деятельностью военных.
Отметим, США вышли из договора в одностороннем порядке в ноябре 2020 года.
Ранее Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции.
Видео: YouTube / Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все