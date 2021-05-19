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Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

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США вышли из ДОН в ноябре прошлого года.

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС.

Данный законопроект 11 мая был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

В пояснительной записке указано, что причиной для денонсации стало решение Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Напомним, ДОН позволяет странам-участникам совершать разведку территорий друг друга, чтобы наблюдать за деятельностью военных.

Отметим, США вышли из договора в одностороннем порядке в ноябре 2020 года.

Ранее Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: госдудма, денонсация соглашений, договор по открытому небу, дон
Категории: Новости России, Лента новостей,

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