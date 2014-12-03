Минприроды сообщило, что изменение климата ведет к росту речного стока в Сибири

Александр Козлов рассказал о прогнозах с уровнем воды по стране.

Рост речного стока ожидается в ближайшие десятилетия на территории Сибири и на Дальнем Востоке. В это же время в акватории бассейна реки Дон водность снизится из-за изменения климата. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания при участии главы государства Владимира Путина сделал министр по природным ресурсам Александр Козлов.

В Калмыкии дефицит воды еще более усугубится. Две трети нашей страны расположены на мерзлоте. Безусловно, под влиянием всеобщего потепления она будет деградировать. Это опасно для строений, коммуникаций, для комфортного проживания людей. Александр Козлов, глава Минприроды

Эксперт напомнил коллегам, что ради понимания того, что происходит на глубине, а также предупреждения последствия для социальной и экономической инфраструктуры в России в этом году властями запущена государственная система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. За три года по всей стране появятся 140 станций, данные с которых будут поступать ученым.

В 11 регионах до конца августа прогнозируют экстремальную жару.

Фото и видео: Правительство России