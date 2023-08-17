В 11 регионах до конца августа прогнозируют экстремальную жару

Александр Козлов рассказал о том, что каждый месяц в мире бьются антирекорды по погодным условиям.

До конца августа 2023 года эксперты прогнозируют экстремальную жару в 11 регионах. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания при участии главы государства Владимира Путина сделал министр по природным ресурсам Александр Козлов. Чиновник заметил, что ежегодно увеличивается экстремальность погодных условий в стране. Спикер добавил, что практически в ежемесячном режиме в мире бьются рекорды по стихийным явлениям и погодным условиям.

Аномальная жара в Красноярске в июле, засуха в Поволжье и Сибири. И это еще не конец. Прогноз до конца августа - экстремальное тепло в 11 регионах: Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Астрахань, Рязань и все области Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области). Александр Козлов, глава Минприроды РФ

Дополнительно специалист пояснил, что текущее лето отметилось ливнями и тайфунами. В частности, дожди затапливали Иркутскую область, Краснодарский край, Крым и Приморский край. С начала текущего года власти зарегистрировали порядка 544 опасных гидрометеорологических явления. В 2022 году за аналогичный период показатель составил 438. При этом около 96% предупреждений по прогнозам оправдались.

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Фото и видео: Правительство России