Минприроды: изменение климата нужно учитывать при строительстве

Александр Козлов рассказал о прогнозировании стихийных бедствий в регионах страны.

Глобальное изменение климата неизбежно в ближайшие десятилетия, поэтому России нужны меры по адаптации всех сфер хозяйственной деятельности. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания при участии главы государства Владимира Путина сделал министр по природным ресурсам Александр Козлов. Чиновник полагает, что информацию об окружающей обстановке нужно "погружать" в планирование строительства различных объектов.

Как бы человечество сегодня ни пыталось сокращать выбросы парниковых газов, эти действия окажут влияние на климат лишь во второй половине века. Да, это крайне важно для будущих поколений, но совершенно недостаточно для нынешних. Сейчас нужны меры по адаптации. Александр Козлов, глава Минприроды РФ

Эксперт добавил, что научно-исследовательские институты занимаются сценарными прогнозами ситуации по каждому субъекту РФ. Александр Козлов подчеркнул, что зная о потенциальных наводнениях, можно строить дамбы или же принимать решения о переселении граждан. А во время подготовки к засухе можно задуматься о создании водоводов. При прогнозах таяния мерзлоты важно укреплять подземные коммуникации.

В заповедниках России могут запретить индивидуальное жилищное строительство.

Фото и видео: Правительство России