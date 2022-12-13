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Сегодня, 16:09
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В заповедниках России могут запретить индивидуальное жилищное строительство

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Александр Козлов рассказал о новом законопроекте по защите экологии и отдыха.

В заповедниках России могут запретить индивидуальное жилищное строительство. Соответствующей информацией с коллегами из правительства на совещании при участии президента РФ Владимира Путина поделился глава министерства по природным ресурсам и экологии Александр Козлов. Чиновник отметил, что проект может затрагивать особо охраняемые территории. Данный документ находится на рассмотрении в Государственной Думы страны и уже прошел через первое чтение.

Прямо в тексте будут прописаны виды объектов строительства, которые необходимы для развития туризма. Статья 17.1. Конкретный перечень объектов утвердит правительство. А индивидуальное жилищное строительство будет вообще запрещено.

Александр Козлов, глава Минприроды РФ

Эксперт рассказал, что в новом законопроекте прописаны правила для безопасной организации и осуществления туризма для горнолыжных курортов и высокогорных маршрутов восхождения. Список по рекреационной деятельности будет утверждать профильное ведомство. Дополнительно чиновники подсчитают количество путешественников, которые своим посещением не нанесут урон растениям и животным на заповедной земле.

На создание туристических объектов в заповедниках в РФ в 2023 году направят 270 млн рублей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: александр козлов, жилищное строительство, заповедники, кабмин, минприроды
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Rambovski6119
Сегодня 16:35

А что, раньше было можно строить в заповедниках ???

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