Александр Козлов рассказал о новом законопроекте по защите экологии и отдыха.

В заповедниках России могут запретить индивидуальное жилищное строительство. Соответствующей информацией с коллегами из правительства на совещании при участии президента РФ Владимира Путина поделился глава министерства по природным ресурсам и экологии Александр Козлов. Чиновник отметил, что проект может затрагивать особо охраняемые территории. Данный документ находится на рассмотрении в Государственной Думы страны и уже прошел через первое чтение.

Прямо в тексте будут прописаны виды объектов строительства, которые необходимы для развития туризма. Статья 17.1. Конкретный перечень объектов утвердит правительство. А индивидуальное жилищное строительство будет вообще запрещено. Александр Козлов, глава Минприроды РФ

Эксперт рассказал, что в новом законопроекте прописаны правила для безопасной организации и осуществления туризма для горнолыжных курортов и высокогорных маршрутов восхождения. Список по рекреационной деятельности будет утверждать профильное ведомство. Дополнительно чиновники подсчитают количество путешественников, которые своим посещением не нанесут урон растениям и животным на заповедной земле.

На создание туристических объектов в заповедниках в РФ в 2023 году направят 270 млн рублей.

Фото и видео: Правительство России