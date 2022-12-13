Глава Минприроды РФ рассказал о конкурсе, который закончится в январе.

На создание туристических объектов в заповедниках в РФ в 2023 году направят 270 млн рублей. Соответствующее заявление в ходе правительственного заседания при участии президента РФ Владимира Путина сделал глава министерства по природным ресурсам и экологии Александр Козлов. Чиновник пояснил, что денежные средства уйдут на формирование рекреационной инфраструктуры в национальных парках страны. На каких именно территориях появятся новые объекты определит конкурсный отбор. Эксперт пояснил, что участвовать во всероссийском конкурсе могут все национальные парки и заповедники страны. Заявки кабинету министров уже подали 133 национальных парка на общую сумму почти 5 млрд рублей.

Так как сумма на ООПТ небольшая, мы проводим конкурсный отбор в рамках национального проекта "Экология". Он у нас проводится ежегодно и буквально в январе должен быть закончен. Александр Козлов, глава Минприроды РФ

В России появятся круизные туры в труднодоступные места заповедников.

Фото и видео: Правительство России

