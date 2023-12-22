Ленобласть стала лидером российского событийного туризма

Одним из значимых событий стало открытие мемориального комплекса в деревне Зайцево, посвящённого памяти мирных жителей Советского Союза, погибших во время Великой Отечественной войны.

Ленинградская область славится своим развитым событийным туризмом, который включает в себя гастрольные представления, фестивали и выставки. Одним из значимых событий стало открытие мемориального комплекса в деревне Зайцево, посвящённого памяти мирных жителей Советского Союза, погибших во время Великой Отечественной войны. Ещё одним важным проектом для региона стал Международный центр реставрации в Рождествено, сообщает "Лентв 24".

В прошлом году была проведена реконструкция Лодейнопольской школы искусств. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что подобное культурное учреждение может стать гордостью для любого крупного города.

По его словам, в 2023 году был запущен в эксплуатацию комплекс усадебных домов, а также завершилась обширная реставрация парка Монрепо. В этом году в сквере деревни Извара будет открыт памятник Николаю Рериху в честь 150-летия со дня рождения художника.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградская область не согласовывала вопрос введения курортного сбора в Петербурге.

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